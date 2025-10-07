La defensa del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez permanece a la espera de la notificación oficial sobre la resolución de extradición solicitada por Estados Unidos, luego de que este martes venciera el plazo judicial para que el Tribunal Penal de San José emitiera su decisión.

Su abogada y hermana Natalia Gamboa pidió que, por una cuestión de humanidad y debido proceso, la notificación se realice antes de que Gamboa sea trasladado nuevamente al Centro Penal La Reforma, para que pueda conocer personalmente el fallo y ejercer su derecho a apelar dentro del plazo legal de tres días.

“El ingreso a Reforma toma todo el día, y él no tendría forma de enterarse de lo que resolvió el tribunal ni cómo impugnarlo. Lo justo sería notificarle mientras aún se desarrolla el juicio”, señaló la defensora. Foto: Isaac Villalta.

La abogada también cuestionó la rapidez con que se tramitó el expediente de extradición, en contraste con la lentitud de otros escritos presentados por la defensa.

“El expediente ingresó a Secretaría de la Corte antes de las 11:00 y a las 11:50 ya se habían ordenado cuatro detenciones provisionales. Es sorprendente la celeridad con que se resolvió algo tan complejo”, dijo.

La resolución podría darse a conocer en cualquier momento, mientras Gamboa continúa enfrentando de forma paralela un juicio por el presunto delito de uso de documento falso.