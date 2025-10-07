Celso Gamboa, Edwin López (“Pecho de Rata”) y Jonathan Álvarez (“Gato”) conocerán hoy la decisión del juez William Serrano sobre la solicitud de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos.

Este 7 de octubre vence el plazo para que el juez apruebe o rechace el requerimiento de las autoridades estadounidenses, quienes acusan a los tres nacionales del delito de tráfico internacional de drogas.

Gamboa y López fueron los primeros costarricenses solicitados en extradición el pasado 23 de junio, tras la aprobación de la legislación correspondiente. Álvarez fue detenido dos días después.

“El plazo de 10 días que tiene el tribunal para resolver el fondo del caso vence el 7 de octubre, por lo que esperamos que se resuelva ese día”, indicó Michael Castillo, abogado de Gamboa.

Aunque el exmagistrado enfrenta actualmente un juicio en Costa Rica, el juez no puede suspender la decisión sobre la extradición mientras se desarrollan los procesos judiciales pendientes.

Gamboa tiene programada una audiencia para noviembre, por lo que, si el juez aprueba la solicitud de extradición, deberá esperar a que se resuelva esa audiencia antes de ser trasladado.

Castillo adelantó que, en caso de que el juez avale la extradición, presentarán la apelación de forma inmediata.

“Esperamos que la extradición sea rechazada; sin embargo, la decisión queda en manos del juez. Si se rechaza, la liberación debería ser inmediata”, agregó.

Tanto las defensas de los extraditables como el gobierno de Estados Unidos disponen de tres días para apelar cualquier decisión del juez.

“Celso quedaría detenido de manera provisional hasta que se celebren los juicios pendientes y se determine su responsabilidad”, concluyó Castillo.

Juicio llega a fase final

Este lunes se presentarán las conclusiones del juicio contra Celso Gamboa e Irving Malespín, exdirector de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, por el delito de falsedad ideológica.

Las autoridades acusan a ambos imputados de haber emitido una justificación falsa para que Gamboa pudiera justificar su ausencia en una audiencia en los tribunales de Cartago, donde debía ejercer la defensa de un hombre acusado por narcotráfico.

En esa ocasión, el exmagistrado alegó que se encontraba en las instalaciones de la Policía de Control Fiscal y que su vehículo quedó bloqueado por otros automóviles, lo que le impidió asistir a la audiencia.

Sin embargo, varios videos presentados por el Ministerio Público durante el juicio contradicen la versión de Gamboa y la justificación firmada por Malespín.