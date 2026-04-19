Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) se pronunció tras la agresión que sufrió la jueza de la República, Kattia Carballo, ocurrida este viernes en Heredia.

Según el sindicato, este hecho “marca una inflexión”, debido a que “no se trata únicamente de ataques discursivos”.

Estamos ante consecuencias reales que ponen en peligro la integridad física de quienes administran justicia y generan un riesgo cierto para todo el sistema judicial, afirmó ACOJUD.

ACOJUD exige de manera urgente el respeto irrestricto a la independencia judicial como bastión esencial de la democracia y el cese inmediato de prácticas de exposición y estigmatización de personas juzgadoras, señaló la entidad.

El pronunciamiento solicita de manera urgente a la Corte Suprema de Justicia garantizar la independencia del Poder Judicial con las siguientes peticiones:

Acordar y ejecutar con los órganos internos del Poder Judicial que corresponden todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los jueces y juezas de la República.

Instar a que se posicionen firmemente como órgano en defensa de la independencia judicial, frente a cualquier forma de injerencia o presión indebida.

Kattia Carballo, jueza de ejecución de la pena, contó a Grupo Extra que este viernes fue víctima de una brutal agresión en Heredia por parte de un hombre que vive en el mismo residencial, cuando ella paseaba a su perro.