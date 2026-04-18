Kattia Carballo, jueza de ejecución de la pena, contó a Grupo Extra que este viernes fue víctima de una brutal agresión en Heredia por parte de un hombre que vive en el mismo residencial, cuando ella paseaba a su perro.

“Me vio caminando en el residencial con el perro, entró a la casa, agarró a su perro, que es muy bravo y peligroso, y me alcanzó. Le dijo al perro ‘salga’ y el animal se me tiró encima. Si no es porque mi perro se interpone, el animal me muerde el cuello. Yo quedé en el suelo y logré darle una patada al perro, pero el hombre se vino contra mí y me agarró a puñetazos. Me tiró contra una baranda del vecino, me agarró del pelo y me lanzó. Ando la cara golpeada, las rodillas despedazadas y ya en el suelo me agarró a patadas y me arrastraba”, narró la jueza.

Además indicó que el sujeto le gritaba obscenidades y le mencionaba que era jueza mientras la golpeaba. Luego, según dijo, el hombre se subió a su carro y se fue del lugar.

La funcionaria judicial señaló que, como pudo y con ayuda de un vecino, logró levantarse. Posteriormente, agentes de la Fuerza Pública llegaron al sitio y la trasladaron a la fiscalía para ampliar una denuncia que ya había interpuesto contra esta persona desde hace varios meses.

Meses difíciles

Carballo afirmó que, tras ser expuesta en redes sociales y en medios de comunicación por resoluciones que emitió en julio y setiembre del año pasado, entre ellas una en la que ordenó la instalación de un microondas y un televisor para privados de libertad ubicados en alta contención, en La Reforma empezó a recibir amenazas.

Ante esa situación acudió a la oficina de protección y a la fiscalía, tras lo cual le asignaron medidas de seguridad. Además fue incapacitada por Psiquiatría por riesgo laboral y se le recomendó reforzar la seguridad en su vivienda y limitar sus salidas.

La jueza indicó que el conflicto se agravó dentro del residencial donde vive, en Heredia. Según explicó, un vecino con quien antes solo mantenía una relación cordial empezó a hostigarla después de esas resoluciones. Aseguró que el hombre la grababa, la insultaba y utilizaba un perro agresivo para intimidarla.

También afirmó que en dos ocasiones intentó atropellarla con el carro y que cada vez que ella salía del residencial él parecía saberlo.

Por esta situación presentó una denuncia ante la fiscalía. En ella indicó que el hombre colocó cámaras dirigidas hacia la entrada de su casa, la vigilaba, la insultaba frente a su hijo y la acosaba de forma reiterada. Según dijo, aportó videos y testigos, pero aseguró que el fiscal de apellido Cortés no tomó medidas.

Durante esos meses, sostuvo que permaneció prácticamente encerrada en su casa. Añadió que el hombre siguió hostigándola e incluso trató de agredir a su hijo, sin que, según ella, la fiscalía actuara.

La jueza contó además que en otra ocasión el hombre la siguió hasta la Corte y la insultó con frases relacionadas con una resolución sobre televisores y microondas para privados de libertad. A su juicio, eso confirmó que el hostigamiento estaba vinculado con la exposición pública que sufrió por sus fallos.

Días antes de la agresión más reciente, relató que el vecino la encontró en un supermercado cercano y la amenazó. Según su versión, le gritó que dejara de denunciarlo y le advirtió: “La voy a matar”.

Levinson Escalante, abogado de Carballo, aseguró que en los próximos días presentará una denuncia ante la Inspección Judicial contra el fiscal que tenía el caso, al considerar que no actuó como debía. Además indicó que también se impulsará un proceso penal contra el hombre que agredió a la jueza.

El abogado añadió que ya se giró una orden para detener al supuesto agresor; sin embargo, hasta el momento no ha sido localizado. Debido a la situación, la jueza tuvo que trasladarse temporalmente de domicilio mientras se logra la aprehensión del sospechoso.