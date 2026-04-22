Sicarios asesinan a 2 gerentes de la misma empresa en un año

Al menos dos gerentes de distintas áreas de la empresa Extreme Tech fueron asesinados en un lapso de un año, según confirmó la propia compañía mediante publicaciones en redes sociales.

El caso más reciente ocurrió la mañana del martes 21 de abril en La Puebla, en San Pablo de Heredia. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la versión preliminar indica que la víctima salía de su vivienda y, cuando se disponía a cerrar el portón, fue abordada por dos sujetos en motocicleta.

Uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra el hombre, quien falleció en el sitio.

Tras el hecho, la empresa confirmó que se trataba de su gerente corporativo, un hombre de 56 años identificado como Héctor Benítez Martínez.

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“Con profundo pesar, queremos informarles sobre el fallecimiento de nuestro Gerente Corporativo, don Héctor Benítez Martínez. Don Héctor fue un líder ejemplar y un pilar fundamental en nuestra organización”, indicó la compañía en Facebook.

Otro caso

El otro hecho se registró el 17 de marzo, cuando un hombre identificado como Evaristo Alfaro Cordero fue asesinado en el parqueo de un supermercado en Santa Bárbara de Heredia, a plena luz del día.

En ese momento, la empresa, dedicada a la venta de tecnología, también confirmó el fallecimiento de su gerente financiero mediante un comunicado.

“Este cobarde ataque sienta un triste precedente”, señaló la compañía.

“Con profundo pesar, queremos informar al público sobre el fallecimiento de nuestro gerente financiero, don Evaristo Alfaro Cordero, máster en Economía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y oriundo de Jiménez de Guápiles. Un líder ejemplar y pilar fundamental en nuestra organización”, agregó la misiva.