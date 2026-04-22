Empresa lamenta asesinato de gerente en Heredia

La empresa Extreme Tech confirmó y lamentó, a través de su perfil en Facebook, el asesinato de su gerente corporativo, un hombre de 56 años identificado como Héctor Benítez Martínez.

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“Con profundo pesar, queremos informarles sobre el fallecimiento de nuestro Gerente Corporativo, don Héctor Benítez Martínez. Don Héctor fue un líder ejemplar y un pilar fundamental en nuestra organización”, indicó la publicación.

La compañía lo describió como una persona dedicada, con visión y compromiso, que dejó una huella en la empresa y en quienes trabajaron a su lado.

“En estos momentos de tristeza, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, agregó.

Sobre el caso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles sobre el homicidio registrado en La Puebla en San Pablo de Heredia la mañana de este martes.

La versión preliminar de las autoridades es que la víctima salía de su vivienda y, cuando iba a cerrar el portón, fue abordada por dos personas en motocicleta.

Una de las personas que iba en la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó contra el sujeto hasta dejarlo sin vida en el lugar.