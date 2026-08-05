Scott Brannon firmó acuerdo de cooperación con Estados Unidos

Scott Brannon firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, mediante el cual aceptó declararse culpable por operar un negocio ilegal de apuestas y colaborar con las autoridades federales como parte del proceso judicial, según consta en documentos de los que tiene copia Grupo Extra.

El convenio, suscrito bajo la Regla 11(c)(1)(C) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, establece que Brannon admitió haber violado el Título 18, Sección 1955 del Código de los Estados Unidos, relacionado con la operación de negocios ilegales de apuestas.

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Como parte del acuerdo, el acusado se comprometió a brindar información veraz y completa sobre su participación en el delito, así como sobre cualquier conocimiento que tenga de otras actividades criminales. El documento señala que esa cooperación podrá ser tomada en cuenta para una reducción en su nivel de condena, siempre que cumpla con las condiciones establecidas y no obstaculice las investigaciones federales.

Además, Brannon aceptó el decomiso de $25 millones, dinero que las autoridades consideran producto de la actividad ilegal. El pago será realizado en cuatro tractos, iniciando con $7 millones al momento de declararse culpable y el resto en pagos programados durante los meses siguientes.

Fiscalía no presentará más cargos

A cambio del acuerdo, la Fiscalía del Distrito Este de Texas se comprometió a no presentar cargos penales adicionales de carácter no tributario relacionados con los hechos admitidos por Brannon y a retirar cualquier acusación pendiente una vez que se dicte la sentencia.

Asimismo, el acusado renunció a apelar la condena y aceptó colaborar plenamente para garantizar el decomiso de los bienes vinculados al caso.

El acuerdo deberá ser aprobado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas antes de que se emita la sentencia definitiva.