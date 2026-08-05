Scott Brannon pagará $25 millones tras declararse culpable por apuestas ilegales

Michael Lawrence Brannon, conocido como Scott Brannon, aceptó declararse culpable en Estados Unidos por apuestas ilegales y acordó pagar $25 millones al Gobierno estadounidense como parte de un acuerdo judicial alcanzado con la Fiscalía del Distrito Este de Texas.

De acuerdo con el Acuerdo de Culpabilidad Enmendado, Brannon admitió su responsabilidad por el delito contemplado en el Título 18, Sección 1955 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe la operación de negocios ilegales de apuestas.

Como parte del acuerdo, el acusado aceptó el decomiso de $25 millones, monto que las autoridades consideran producto de las actividades ilícitas. El pago se realizará en cuatro tractos: $7 millones al declararse culpable, $6 millones 30 días después de concluir seis meses de arresto domiciliario, otros $6 millones 90 días después de ese segundo pago y los $6 millones restantes 90 días más tarde.

Además del decomiso, Brannon deberá cancelar una multa de $5.000 y un cargo obligatorio de $100.

Evita una pena de prisión

El acuerdo, suscrito entre la defensa y la Fiscalía bajo la Regla 11(c)(1)(C) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, establece una pena de un año de libertad condicional, que incluye seis meses de arresto domiciliario.

Si cumple satisfactoriamente ese período, podrá completar los seis meses restantes de libertad condicional fuera de Estados Unidos.

El documento también señala que la Fiscalía se compromete a no presentar cargos penales adicionales relacionados con los hechos admitidos y a desestimar cualquier acusación pendiente una vez dictada la sentencia.