Sala IV falla contra Yara Jiménez por impedir cambios en comisiones de Claudia Dobles y Abril Gordienko

La Sala Constitucional (Sala IV), dio luz verde a un recurso de amparo contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, por impedir la permuta de puestos solicitada por las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para integrar las comisiones legislativas.

A través del voto 2026-026711, dictado el 14 de julio, los magistrados anularon parcialmente la resolución titulada “Sobre solicitudes de permutas de integración de comisiones legislativas”, que Jiménez dio a conocer durante la sesión del Plenario del 2 de junio.

El fallo deja sin efecto únicamente el apartado relacionado con la negativa a autorizar el intercambio de puestos entre Dobles y Gordienko.

Sin embargo, el tribunal precisó que la resolución no invalida los acuerdos ni las actuaciones efectuadas hasta el momento por las comisiones legislativas. La Sala también condenó al Estado al pago de las costas, así como de los daños y perjuicios derivados del caso. Los montos deberán determinarse posteriormente en la vía contencioso-administrativa.

Diputada del PUSC Abril Gordienko. Foto: Mauricio Aguilar

Jiménez rechazó cambios

El pasado 2 de junio, con 30 votos en contra y 25 a favor, el Plenario Legislativo echó al traste la solicitud de la oposición de revisar la apelación presentada contra la resolución de Jiménez, sobre las permutas en las comisiones legislativas.

La votación fue impulsada principalmente por el oficialismo, que se opuso a revisar el reclamo contra la decisión de Jiménez.

Según la resolución oficial de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, se aceptaron un total de 20 movimientos de permutas individuales; se rechazaron 13 movimientos de cambios.

Entre las denegatorias, el Frente Amplio (FA) fue la bancada con más rechazos, al acumular ocho. La Presidencia argumentó que algunas solicitudes planteaban movimientos encadenados, triangulaciones, intercambios entre fracciones o cambios que afectaban la paridad de género.

La presidenta del Congreso Yara Jiménez.

La resolución también rechazó tres movimientos del Partido Liberación Nacional y dos solicitudes planteadas de forma conjunta por Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana.

Según las fracciones opositoras, las permutas cumplen con los requisitos de ley, no afectan la paridad de género y en el caso de Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lo valoraron como “un castigo”, puesto que, a su consideración, prohibir los intercambios interpartidarios genera “un trato desigual y discriminatorio”.

La resolución también bloqueó el intento de las fracciones Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana de intercambiar puestos entre las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko. La Presidencia aclaró que los puestos de las comisiones responden a la voluntad popular y no pueden ser moneda de cambio entre distintas fuerzas políticas.