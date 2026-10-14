Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Fiscalía de Alajuela confirmó que tramita un proceso contra el conductor de un pick-up involucrado en un incidente con motociclistas en Río Segundo de Alajuela, por el presunto delito de conducción temeraria y, en tesis de principio, por la agresión a uno de los motociclistas.

El caso ocurrió la noche del martes, durante una rodada de motociclistas que terminó en una persecución y daños considerables en el vehículo, además de una agresión física contra el conductor.

Según la información preliminar, el conductor de un Nissan Navara habría atropellado a uno de los participantes y arrastrado una motocicleta durante parte del trayecto. Posteriormente, varios motociclistas lo habrían seguido hasta que detuvo la marcha y, una vez allí, arremetieron contra el vehículo, lo golpearon y le robaron pertenencias.

La Fiscalía indicó que el conductor del pick-up ya enfrenta un proceso a partir de un parte formulado por la Fuerza Pública. Además, señaló que, en apariencia, el hombre habría conducido bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades también están a la espera de determinar si el conductor del vehículo presentará una denuncia por los daños ocasionados al pick-up y las lesiones que habría sufrido durante la agresión.

Por el momento, no se han precisado las circunstancias del presunto atropello ni el alcance de las lesiones de las personas involucradas.