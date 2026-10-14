Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una rodada de motociclistas terminó en un enfrentamiento la noche del martes, en Río Segundo de Alajuela, luego de que, en apariencia, el conductor de un pick-up atropellara a uno de los participantes.

El incidente provocó una persecución y daños considerables en el vehículo y el conductor.

Según versiones preliminares, el conductor de un Nissan Navara habría impactado a un motociclista y arrastrado una moto durante parte del trayecto. Tras lo ocurrido, varios integrantes del grupo lo habrían seguido hasta que detuvo la marcha.

Una vez detenido, algunos motociclistas arremetieron contra el pick-up y agredieron físicamente al conductor. La situación generó desorden en la vía pública y obligó a la intervención de oficiales de la Fuerza Pública para atender el incidente y controlar la situación.

Por ahora, se desconocen las circunstancias exactas del presunto atropello y las posibles lesiones de las personas involucradas.

Hasta el momento no hay información sobre detenciones por estos hechos y el caso está bajo investigación de la Fuerza Pública, según indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).