El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el hallazgo de un cuerpo en un proyecto industrial ubicado en Llorente de Flores, Heredia, y aclaró que la muerte estaría relacionada con un accidente mientras la víctima realizaba sus labores.

De acuerdo con la Policía Judicial, el incidente fue reportado a las 5:16 a. m. de este miércoles.

Así quedó la escena tras el hallazgo de un cuerpo en proyecto industrial de Heredia

La víctima, un guarda de seguridad de apellido Ramírez, de 67 años, aparentemente descendía por unas escaleras cuando, por razones que aún se investigan, se precipitó desde una altura considerable.

Según el informe, otro trabajador de la empresa encontró el cuerpo minutos después y dio aviso a las autoridades.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar con exactitud las causas del fallecimiento.

El caso continúa bajo investigación.