Las autoridades atendieron la madrugada de este miércoles el hallazgo de una persona sin vida dentro de una caseta en un proyecto industrial ubicado en Llorente de Flores, Heredia, una escena que quedó registrada en fotografías.

Las imágenes muestran la presencia de unidades de emergencia y de las autoridades dentro del complejo, donde fue localizado el cuerpo de la víctima.