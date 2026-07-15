Las autoridades atendieron la madrugada de este miércoles el hallazgo de una persona sin vida dentro de una caseta en un proyecto industrial ubicado en Llorente de Flores, Heredia, una escena que quedó registrada en fotografías.
Las imágenes muestran la presencia de unidades de emergencia y de las autoridades dentro del complejo, donde fue localizado el cuerpo de la víctima.
El reporte ingresó a las 4:49 a. m. y, al llegar al sitio, personal de la Cruz Roja confirmó que la persona presentaba múltiples golpes y ya no tenía signos vitales.
La atención de la emergencia requirió la movilización de 2 unidades de soporte básico de Cruz aroja, mientras que ahora corresponderá a las autoridades judiciales realizar el levantamiento del cuerpo y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.
El caso permanece bajo investigación para determinar cómo se produjo la muerte y si existe participación de terceras personas.