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La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales se encuentran estables, luego del accidente que ambos sufrieron durante una transmisión en Monterrey, Nuevo León.
Posterior al suceso en carretera, los profesionales fueron trasladados a un centro hospitalario de la zona.
Según David Faz, el presentador del noticiario de Gamavisión, escribió en su cuenta de X que la periodista y su compañero “se encuentran bien” tras sufrir la embestida de un vehículo.
“Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de Gamavisión, Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Morales, se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en la Avenida Morones Prieto, en Monterrey”, señaló.
“Ambos siguen en valoración médica. Alma de la Rosa presentó múltiples golpes, pero, al parecer, ninguna fractura. Su compañero, Cristo Morales, sí tuvo algunas fracturas, pero se encuentra estable”, dijo Faz.
El equipo periodístico realizaba una cobertura en directo para informar sobre el accidente de un motociclista provocado por un deslave en la carretera, consecuencia de las fuertes lluvias acontecidas en la zona.