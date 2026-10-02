Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales se encuentran estables, luego del accidente que ambos sufrieron durante una transmisión en Monterrey, Nuevo León.

Posterior al suceso en carretera, los profesionales fueron trasladados a un centro hospitalario de la zona.

Según David Faz, el presentador del noticiario de Gamavisión, escribió en su cuenta de X que la periodista y su compañero “se encuentran bien” tras sufrir la embestida de un vehículo.

“Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de Gamavisión, Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Morales, se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en la Avenida Morones Prieto, en Monterrey”, señaló.

“Ambos siguen en valoración médica. Alma de la Rosa presentó múltiples golpes, pero, al parecer, ninguna fractura. Su compañero, Cristo Morales, sí tuvo algunas fracturas, pero se encuentra estable”, dijo Faz. Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de @gamavisionmx Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en Avenida Morones Prieto en #Monterrey 🙏 pic.twitter.com/3QZGe4OH2h — David Faz (@davidfaz) October 2, 2026

El equipo periodístico realizaba una cobertura en directo para informar sobre el accidente de un motociclista provocado por un deslave en la carretera, consecuencia de las fuertes lluvias acontecidas en la zona.