Periodista y camarógrafo son atropellados: Queda grabado en vivo

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Momentos de angustia se vivieron la mañana de este viernes 2 de octubre durante la transmisión en vivo del canal mexicano Gamavisión, luego de que un vehículo fuera de control arrollara a la reportera Alma de la Rosa Flores y al camarógrafo Cristo Morales en Monterrey, Nuevo León.

El equipo periodístico realizaba una cobertura en directo para informar sobre el accidente de un motociclista provocado por un deslave en la carretera, consecuencia de las fuertes lluvias acontecidas en la zona.

#Video MTY | Vehículo atropella a reportera y camarógrafo en enlace en vivo 🚨



Durante una transmisión en vivo sobre la avenida Morones Prieto, la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Martínez, del equipo de la televisora Gamavisión, en Monterrey, fueron… pic.twitter.com/u8uiN31EGF — HuGo Aranda Tamayo (@arandatamayo_) October 2, 2026

En pleno reporte, un vehículo que transitaba por el sector perdió el control al intentar esquivar el acumulado de tierra en la vía, derrapó y terminó impactando de lleno a los dos profesionales de la comunicación.

Desde el estudio, el titular del espacio, Mario Gámez, reaccionó de inmediato tras presenciar el impacto en directo e hizo un llamado urgente a los cuerpos de rescate:

“Acabamos de presenciar en vivo un accidente, atropellaron a nuestra reportera justo dando el reporte de advertencia (…) nuestra reportera Alma de la Rosa y nuestro camarógrafo fueron atropellados por una camioneta que patinó justamente por sacarle la vuelta al monto del deslave”, expresó el conductor.

Poco después, un segundo equipo de la televisora se desplazó al sitio para dar seguimiento al estado de sus compañeros.

Tras ser abordados por los cuerpos de socorro, de la Rosa pudo abordar la ambulancia por sus propios medios, mientras que Morales fue trasladado e inmovilizado en una camilla. Ambos fueron ingresados a un centro médico privado, donde permanecen en condición estable.