Reportan averías de electricidad en Cartago por sismo

La noche de este viernes, vecinos de las comunidades de Cartago reportaron averías en el servicio de electricidad debido al fuerte sismo de magnitud 5.0 en la escala de Richter, ocurrido a las 8.16 p.m.

De acuerdo con la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec), se reportan averías en Cervantes, Birrisito, Pacayas, Santiago y Cot, lo cual generó apagones en estos sectores.

Según la empresa, el sector de afectación es considerable y se encuentran cuadrillas en la zona para restablecer el servicio lo más pronto posible.

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el epicentro se localizó en Palomas de Paraíso, Cartago, con una profundidad de solo 7,5 kilómetros, lo que provocó una percepción muy fuerte en la zona.