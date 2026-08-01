Un sismo de magnitud 5,0 sorprendió a miles de romeros este viernes 31 de julio a las 8:16 p. m. y quedó captado en la transmisión especial de Grupo Extra desde la Basílica de los Ángeles.

El epicentro se localizó en Palomas de Paraíso, Cartago, con una profundidad de solo 7,5 kilómetros, lo que provocó una percepción muy fuerte en la zona.

El movimiento se capturó en vivo durante la transmisión especial de Grupo Extra desde la plazoleta del templo. Los presentadores Henry Rodríguez y Gaby Muñoz describieron una sacudida intensa que hizo vibrar con fuerza la tarima de prensa durante varios segundos.

Pese al susto de los presentes, el equipo periodístico mantuvo el reporte y pidió calma a los romeros.

Tras la verificación del temblor, la actividad religiosa y la cobertura de la Romería 2026 continuaron con normalidad.