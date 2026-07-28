Red narco envió 14 toneladas de cocaína a Europa y EE.UU.

Una organización criminal investigada por el Ministerio Público, la Policía Control de Drogas y el Organismo de Investigación Judicial habría enviado más de 14 toneladas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, utilizando una estructura que presuntamente ofrecía servicios logísticos para facilitar la salida de los cargamentos desde Costa Rica.

Así lo informó el fiscal general, Carlo Díaz, al confirmar el desarrollo de la operación “Leviatán”, en la que este martes se ejecutan 65 allanamientos con el objetivo de detener a 63 personas vinculadas con la organización.

“El día de hoy la Fiscalía de Crimen Organizado, en conjunto con la PCD y el Organismo de Investigación Judicial, en la parte de Legitimación de Capitales, está realizando 65 allanamientos. Se pretende detener a 63 personas vinculadas con una organización que brindaba servicios de logística a otros narcotraficantes para el envío de cocaína a Europa y a los Estados Unidos”, explicó Díaz. Lea: Hija de “Macho Coca” figura entre los objetivos de la Operación “Leviatán”

De acuerdo con el fiscal general, la estructura estaba conformada por funcionarios de APM Terminals, así como por oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y personal de seguridad privada, quienes presuntamente colaboraban con la operación ilícita.

“Esta organización envió más de 14 toneladas de cocaína a Europa y a los Estados Unidos”, afirmó el jerarca del Ministerio Público.

Las diligencias continúan en distintos puntos del país mientras las autoridades avanzan con las capturas y la recolección de evidencia para desarticular la presunta red de narcotráfico y legitimación de capitales.