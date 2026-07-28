Hija de “Macho Coca” figura entre los objetivos de la Operación “Leviatán”

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que la hija de Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, una mujer de apellidos Bell Ramírez, figura entre las personas que las autoridades pretendían detener este martes durante la operación “Leviatán”.

No obstante, fue declarada en fuga luego de que los cuerpos policiales allanaran su vivienda, ubicada en el barrio Los Cocos, en Limón, con el fin de capturarla. Al ingresar al inmueble, los oficiales lo encontraron vacío.

Asimismo, las autoridades indicaron que Bell Ramírez, además de ser la pareja de un hombre de apellidos Casanova Duarte, presuntamente desempeñaba funciones de coordinación con otros supuestos integrantes de la organización criminal.