La Sala IV rechazó la segunda acción de inconstitucionalidad presentada contra la extradición de los costarricenses.

La persona recurrente alega que dicha reforma vulnera varios derechos fundamentales, como el derecho a no ser desarraigado de la patria y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos.

Así como el principio de soberanía y territorialidad, la garantía del juez natural, y la prohibición de retroactividad.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados indicaron que no les corresponde pronunciarse sobre el fondo de las reformas constitucionales.

“Al no haberse alegado ni acreditado la existencia de vicios en el procedimiento o de competencia, la acción fue rechazada de plano”, indicó la Sala.

Hasta el momento, los magistrados han rechazado diversas acciones y recursos en contra del tema de la extradición de nacionales, la mayoría provenientes de la defensa del extraditable Celso Gamboa.