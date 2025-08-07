El exmagistrado Celso Gamboa tendría vía libre para ser extraditado a Estados Unidos tras la solicitud absolutoria presentada por la Fiscalía durante el juicio por presunto tráfico de influencias.

Esto se debe a que Gamboa solo mantiene este proceso pendiente antes de una eventual extradición solicitada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Aunque el Tribunal aún no emite un fallo en la causa contra Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscal Berenice Smith, la petición del Ministerio Público deja el camino abierto para que el exmagistrado enfrente cargos por tráfico internacional de drogas en el país norteamericano.

El fiscal Carlos Rodríguez explicó en sus conclusiones que no compartía la acusación y que existían dudas sobre la participación de la funcionaria judicial Natalia Rojas, considerada la “testigo clave” de la parte acusadora.

Rodríguez indicó que la acusación carece de precisión sobre la supuesta presión ejercida contra Rojas para cumplir la orden atribuida a Gamboa y Smith, que buscaba excluir el nombre del exalcalde josefino de la causa judicial.

“Ella nos dice: me dio la orden con presión. Pero no es muy precisa en ese punto; afirma que hubo presión, pero lo único que le indicaron fue que debía hacerlo ese mismo día”, declaró.

Además, subrayó que la claridad en una acusación siempre es una garantía, pero en este caso no existió.

“Rojas dice que hubo una orden, pero esa orden, como lo he reiterado, debe ir acompañada de instrucciones jerárquicas para constituir una influencia; tendría que existir un mecanismo que aquí no se describe”, agregó.

¿Influyó la solicitud de la DEA?

La fiscal Natalia Villalta aseguró que las presiones para que Gamboa sea enviado a Estados Unidos, donde lo requiere la DEA, no influyeron en la decisión del Ministerio Público.

“Para nada. Somos conscientes de la existencia de ese proceso, pero no fue el motivo de esta solicitud. Insisto, analizamos únicamente lo que teníamos en nuestro haber en este debate”, afirmó.

Ante los cuestionamientos, el Ministerio Público recalcó que la decisión se basó en el análisis de la prueba testimonial, donde influyó el testimonio de la fiscal Rojas.

Para este jueves se esperan las conclusiones de la Procuraduría General de la República, debido a que manifestaron desconcierto ante la solicitud del Ministerio Público.

Testigo Estrella de la Fiscalía

A pesar de que la fiscal Natalia Rojas fue presenta como la “testigo estrella” del Ministerio Público, una serie de contradicciones habrían influido para la decisión de las autoridades judiciales sobre la absolutoria de los tres imputados.

La defensa de Araya planteó previamente esas contradicciones, tras la declaración de la funcionaria en el primer juicio, luego en un proceso administrativo ante la Inspección Judicial y ahora en este nuevo debate.

Unas publicaciones en redes sociales de la fiscal, que fueron presentadas por la defensa de los acusados, también serían claves en la decisión del Ministerio Público, a pesar de la importancia que en principio tuvo la testigo.

Juan Marcos Rivero Abogado de Johnny Araya La Fiscalía hizo la petición que correspondía. No nos sorprende la solicitud, era lo que correspondía de conforme a derecho. Hay que destacar la objetividad de la representación del Ministerio Público, no se debe acusar a ultranza”.