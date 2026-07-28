¿Quién es la persona que aparece junto a oficiales del OIJ en la detención de “Diablo”?

Un video divulgado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, generó dudas entre los usuarios en redes sociales, quienes preguntaban quién era la persona que aparece junto a los agentes durante el operativo.

Durante una entrevista en el programa “Desde Buena Mañana” en Extra Radio, el director interino del OIJ, Michael Soto, aclaró que las imágenes corresponden al momento en que los oficiales lograron que los sospechosos se rindieran y quedaran bajo control.

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“Lo que quisimos mostrar en ese extracto es el momento de la rendición, cuando los muchachos se aproximan, los neutralizan y ya los tienen bajo control. Aun así, se mantiene la expectativa porque hasta que garanticemos la seguridad al interior de la vivienda no se puede ingresar”, explicó Soto.

El jerarca indicó que en la grabación aparecen los dos principales detenidos del operativo, entre ellos Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, quien se observa junto a los agentes mientras es asegurado tras el intercambio de disparos ocurrido en San Bernardino de Sarapiquí.

Según Soto, pese a que los sospechosos ya estaban controlados, los oficiales mantuvieron los protocolos de seguridad, ya que existía la posibilidad de que aún hubiera una amenaza dentro de la vivienda donde se desarrolló el enfrentamiento.

La captura de Arias Monge y de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, ocurrió el pasado 24 de julio tras un operativo que se prolongó por cerca de una hora y en el que varios agentes del OIJ resultaron heridos.