OIJ revela video de balacera y operativo contra “Diablo”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer un nuevo video donde se muestra el operativo realizado para la detención de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”, y que terminó con la muerte de Ronnie Ríos, alias “Coco Guácimo”.

En las nuevas imágenes se muestra cómo las autoridades judiciales tuvieron un fuerte intercambio de balas con las personas que estaban atrincheradas dentro de la vivienda en Sarapiquí.

Además, se muestra cómo “Diablo” y “Tan” fueron detenidos por los agentes del OIJ.

En el video queda en evidencia cómo el operativo inició desde tempranas horas de la mañana y el desarrollo durante la mañana.

La detención de “Diablo” y Tan”, así como el fallecimiento de “Coco Guácimo” dejaron una serie de cuestionamientos de diversos sectores escépticos del operativo judicial.