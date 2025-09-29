Este sábado un hombre de nacionalidad mexicana fue mordido en su cabeza y cara por un tiburón Galápago en la Isla del Coco.

Se trata del doctor Mauricio Hoyos, uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en el estudio de tiburones.

El Dr. Hoyos fue mordido mientras realizaba una investigación científica y se encontraba en el país porque encabezaba una expedición como parte de la Coalición One Ocean Worldwide, iniciativa colaborativa que incluye a las organizaciones Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga y la Rob Stewart Sharkwater Foundation.

El día en que Mauricio fue atacado por el tiburón estaba recibiendo el premio Rob Stewart al Conservacionista Oceánico del Año.

“Todos los miembros de la coalición estamos consternados y estamos preocupados por su condición, pero tenemos esperanzas en que pronto tendremos noticias positivas, está en buenas manos, con excelente personal médico”, dijo Jorge Serendero, director de For the Oceans, fundación que pertenece a la coalición.

El trabajo del Dr. Hoyos se ha destacado en investigaciones dedicadas a:

Conservación de tiburones

Protección de los océanos

Avance de los objetivos de la Coalición One Ocean Worldwide.

Los hechos

El ataque se dio mientras el hombre se encontraba realizando buceo el sábado 27 de setiembre, informó bomberos.

Producto del percance, la persona resultó con lesiones a nivel de cabeza (cuero cabelludo y rostro). Se le brindó atención avanzada y control de sangrado, preparación al traslado, además el equipo de buceo sufrió daños importantes a nivel de las mangueras de aire, obligándolo a un ascenso de emergencia.