El Benemérito Cuerpo de Bomberos dio más detalles sobre el ataque de un tiburón a un turista mexicano (inicialmente se indicó que era español) en la Isla del Coco.

El ataque se dio mientras el hombre se encontraba realizando buceo, informó bomberos.

Producto del percance, la persona resultó con lesiones a nivel de cabeza (cuero cabelludo y rostro). Se le brindó atención avanzada y control de sangrado, preparación al traslado, además el equipo de buceo sufrió daños importantes a nivel de las mangueras de aire, obligándolo a un ascenso de emergencia.

“Esta tarde, el personal de Bomberos saldrá con el paciente en una embarcación que lo llevará hasta Puntarenas. Se espera que el traslado dure entre 36 y 40 horas“, detalló el Benemérito.

Personal paramédico en la escena. Noticia en desarrollo.