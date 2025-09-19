El reconocido periodista Armando Acuña Delgado, era miembro fundador del Colegio de Periodistas, acumuló más de cinco décadas de trayectoria en los medios de comunicación de Costa Rica y Centroamérica.

Fue director de la emisora Radio Rica 640 AM, analista político, narrador deportivo y un referente de la radio nacional, según el Colper.

De Limón al mundo

Su carrera inició en Limón y formalmente en Radio Monumental en 1960, donde trabajó con figuras como Luis Cartín Paniagua y Joaquín Vargas Gené. Posteriormente, su voz se escuchó en países de Centroamérica: en Unión Radio de Managua, HRN en Honduras y YSKL en El Salvador.

En Guatemala trabajó durante ocho años en Radio Cadena Maya, experiencia que lo marcó al cubrir en primera línea la violencia de la guerra civil. Fue testigo de fusilamientos, atentados y hechos de alto riesgo, que lo convirtieron en un periodista de coraje, capaz de narrar con detalle incluso escenas de medicina legal, conocimiento que adquirió en un curso especializado en ese país.

“La voz de Saprissa”

En Costa Rica, Acuña se consolidó como narrador deportivo, siendo considerado por muchos como la voz oficial de Saprissa. Su programa Polideportes alcanzó gran popularidad en Radio Musical, al punto de liderar encuestas de audiencia de la Cámara Nacional de Radio.

Tras la venta de esa emisora, llevó su espacio a Radio Sonora y más tarde a Radio Rica, emisora de la cual fue propietario. Ahí mantuvo, por más de 17 años, el programa Realidad Política, que se convirtió en un espacio de referencia para el análisis nacional.

Periodista trotamundos

Acuña no solo se destacó en deportes, sino también en la cobertura internacional. Narró episodios de la guerra en Guatemala, cubrió conflictos políticos en Centroamérica y formó parte de cadenas de radio enlazadas en la región, como la Cadena Azul y Radioperiódicos Reloj.

En sus anécdotas recordó haber sido perseguido en Guatemala tras la difusión de mensajes críticos contra el presidente Carlos Arana Osorio, lo que lo obligó a esconderse por varios días hasta ser protegido por influyentes figuras.

Legado y filosofía

A lo largo de su carrera, defendió la credibilidad del periodismo como valor esencial. Repetía que si algún día se le comprobaba una mentira en su programa, se retiraría de la profesión, lo cual nunca ocurrió.

“Lean, lean y lean”, aconsejaba siempre a los nuevos comunicadores, convencido de que la preparación constante era la base de un periodismo sólido.

Además de periodista, fue empresario de medios, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Asegurados y ostentó el título honorífico de Coronel de Tránsito.

Con su muerte, el periodismo costarricense pierde a una de sus voces más recias, críticas y experimentadas, un comunicador que narró la realidad del país y la región con firmeza y pasión.