El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, confirmó la muerte del periodista Armando Acuña Delgado, a quien calificó como un profesional destacado, crítico y apasionado por Costa Rica.

“Lamento profundamente el fallecimiento del querido amigo y periodista don Armando Acuña Delgado. Su partida enluta al gremio, pero también a todos quienes, como yo, fuimos testigos de su gran amor por Costa Rica”, expresó Solís en un mensaje de condolencia.

El exmandatario recordó a Acuña como un comunicador leal, consecuente y agudo en sus críticas al poder, así como un referente del periodismo deportivo, donde ejerció por muchos años.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a la esposa del periodista, doña Elizabeth, a Marlene, a su hijo, hermanos y demás familiares y allegados, a quienes transmitió un “respetuoso y sentido abrazo de pésame”.

“Para don Armando, quien ya vuela hacia el Jardín donde la Luz es perpetua, ¡paz!”, concluyó el expresidente.