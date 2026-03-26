El Poder Judicial aclaró, mediante un comunicado, la interrogante sobre quién permitió que Celso Gamboa Sánchez llegara a ejercer uno de los cargos públicos más importantes del país.

“Aprovecho también para aclarar que la Corte no eligió a Celso Gamboa. La designación de magistradas y magistrados en propiedad no corresponde al Poder Judicial, sino exclusivamente a la Asamblea Legislativa, órgano constitucional encargado de llevar adelante los procesos de selección y nombramiento”, detalló la institución.

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De igual manera, señalaron que fue la propia Corte Suprema de Justicia la que solicitó oportunamente al Congreso la destitución de Gamboa, una vez que fue vinculado con presuntos actos irregulares.

Según el Poder Judicial, también se han impulsado acciones para prevenir la infiltración de personas vinculadas al narcotráfico dentro de la institución, entre ellas: