Juicios de Celso y “Pecho de Rata” ya tienen fecha 

Los procesos judiciales contra los costarricenses Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, ya tienen fechas iniciales dentro del calendario previo al juicio en Estados Unidos.

Así lo confirmó a Grupo Extra la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por medio de su oficial de asuntos públicos Davilyn Walston.

De acuerdo con la información brindada, en el caso del exmagistrado Celso Gamboa, el Tribunal fijó para el 1 de junio la selección del jurado, etapa previa al inicio del juicio.

En el caso de López Vega, la selección del jurado quedó programada para el 1 de mayo.

Sin embargo, Walston explicó que estas fechas forman parte del procedimiento estándar dentro de los procesos penales federales y es común que se modifiquen en varias ocasiones conforme avanza la preparación del caso.

“Preparar un juicio toma meses para ambas partes, por lo que suelen solicitarse prórrogas”, indicó.

Además, agregó que existe también la posibilidad de que los imputados eviten llegar a juicio mediante un acuerdo de culpabilidad, el cual incluso puede alcanzarse el mismo día en que está prevista la selección del jurado.

La funcionaria señaló que no sería extraño que ninguno de los dos procesos llegue a juicio durante este año, ya que los casos federales suelen extenderse durante varios meses antes de esa etapa.

Hasta esas fechas ambos extraditados permanecerá detenidos conforme avance el proceso.

Primera audiencia

La información se conoció luego de la primera audiencia realizada el martes 24 de marzo, en la que ambos imputados comparecieron ante el tribunal federal. Durante esa diligencia fueron formalmente acusados de los cargos en su contra y se les informó sobre el rango de penas correspondientes. En esa misma audiencia, Gamboa y López presentaron una declaración inicial de “no culpable”, renunciaron a la audiencia de detención y el juez ordenó que permanezcan detenidos mientras avanza el proceso judicial.

Ambos costarricenses enfrentan cargos ante la justicia federal estadounidense tras su reciente extradición desde Costa Rica.

Cabe destacar que Gamboa Sánchez, optó por utilizar un defensor público designado por las autoridades de Estados Unidos en el proceso que se sigue en su contra por presunto narcotráfico internacional.

Tras su primera audiencia en territorio estadounidense, se confirmó que el sistema judicial le asignó una abogada del Estado para que asuma su representación legal durante el proceso.