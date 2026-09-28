Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La presidenta Laura Fernández inició su gira en Puntarenas este lunes, donde la inauguración del puente sobre el Río Naranjo en Quepos fue la primera parada.

La mandataria estuvo acompañada de su esposo, el Primer Caballero, Jeffry Umaña, quien es originario de la zona.

Durante su intervención, Fernández destacó que Londres de Quepos fue la zona donde conoció a Umaña.

“Londres de Quepos es una tierra bendecida y no solo porque me regaló el marido”, expresó la Presidenta.

Fernández saludó a sus familiares y amigos de su esposo, quienes son de la zona.

Además, destacó las bellezas naturales de la zona, así como el calor de la comunidad.

La mandataria inició su gira este lunes e hizo una serie de anuncios en conjunto con el Instituto Nacional de Desarrollo (Inder).

Los anuncios del Gobierno en la zona:

• 27 familias pescadoras de Quepos, Garabito y Parrita fortalecen su actividad con la entrega nuevos motores fuera de borda por parte del Instituto.

• En Parrita, 20 familias recibieron la noticia de que sus deudas por tierras quedaron condonadas, por aproximadamente ₡60 millones.

• Se firmó prórroga del contrato de arriendo de una propiedad del Inder para que Coopeparrita Tropical continúe con su producción de papaya y exportación de ayote.