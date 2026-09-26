Laura Fernández estará de gira en Puntarenas: Esta es su agenda

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La presidenta Laura Fernández estará de gira por Puntarenas la próxima semana en el marco de la conmemoración del fusilamiento de Juan Mora Porras.
Luego de su gira por Colombia y visita a Golfito, la mandataria viajará con su equipo de Gobierno para entregar una serie de obras y participar de distintas actividades.
La gira cerrará el miércoles 30 de setiembre con el acostumbrado Consejo de Gobierno, pero esta vez, desde la provincia costera.
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