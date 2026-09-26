Laura Fernández estará de gira en Puntarenas: Esta es su agenda

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La presidenta Laura Fernández estará de gira por Puntarenas la próxima semana en el marco de la conmemoración del fusilamiento de Juan Mora Porras.

Luego de su gira por Colombia y visita a Golfito, la mandataria viajará con su equipo de Gobierno para entregar una serie de obras y participar de distintas actividades.

La gira cerrará el miércoles 30 de setiembre con el acostumbrado Consejo de Gobierno, pero esta vez, desde la provincia costera.

La agenda: