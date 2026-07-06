El Ministerio de Justicia y Paz detalló cuál es el protocolo a seguir en caso de que un reo que forma parte del “Plan Cero Ocio” intente escaparse mientras realiza labores en las calles del país.

Actualmente, cuadrillas de reos ya intervienen puntos estratégicos como la autopista Florencio del Castillo, la Circunvalación Norte y las inmediaciones del Aeropuerto Juan Santamaría.

Protocolo de seguridad: ¿Qué sucede en caso de un intento de fuga?

La seguridad es un componente crítico del programa. Cada salida de los centros penitenciarios está regulada por la Policía Penitenciaria, que aplica un protocolo institucional estricto denominado “Diligencias con población penal fuera de los establecimientos penitenciarios”.

Este protocolo establece las siguientes líneas de acción en caso de que un reo intente escapar:

Medidas de custodia directa: Define los procedimientos de supervisión y vigilancia permanente que deben mantener los oficiales durante toda la jornada laboral. Respuesta operativa inmediata: Ante un intento de evasión, los funcionarios policiales activan maniobras de contención específicas contempladas en el reglamento. Coordinación institucional: El protocolo garantiza canales de comunicación inmediatos con otras autoridades competentes para iniciar de forma conjunta la localización y recaptura del individuo.

Fotografía Jorge Castillo

No cualquier interno puede formar parte de estas cuadrillas. El proceso de selección es riguroso y responde a un perfil específico diseñado para garantizar la seguridad y la efectividad de las labores.

¿Cuál es el perfil y los requisitos para salir a trabajar?

Para que un privado de libertad pueda integrarse a las labores de limpieza y mantenimiento en vías públicas, debe cumplir con una serie de condiciones legales, disciplinarias y de salud. Entre los requisitos principales destacan:

Historial disciplinario impecable: No debe registrar reportes disciplinarios ni antecedentes de evasión, tentativa de evasión o quebrantamiento de medidas de seguridad durante su tiempo en el sistema.

No debe registrar reportes disciplinarios ni antecedentes de evasión, tentativa de evasión o quebrantamiento de medidas de seguridad durante su tiempo en el sistema. Avance en la condena: Los seleccionados deben encontrarse próximos a cumplir la mitad de su pena o haber superado este umbral.

Los seleccionados deben encontrarse próximos a cumplir la mitad de su pena o haber superado este umbral. Salud y hábitos: Se requiere la ausencia de consumo activo de sustancias psicoactivas y contar con condiciones de salud compatibles con el esfuerzo físico, descartando a personas con padecimientos crónicos o limitaciones funcionales.

Se requiere la ausencia de consumo activo de sustancias psicoactivas y contar con condiciones de salud compatibles con el esfuerzo físico, descartando a personas con padecimientos crónicos o limitaciones funcionales. Evaluación profesional: Es indispensable contar con el visto bueno de un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en Trabajo Social, Psicología y Orientación .

Es indispensable contar con el visto bueno de un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en . Actitud: El interno debe mostrar interés en procesos educativos y demostrar competencias y disposición para ejecutar tareas ocupacionales de manera responsable.

Fotografía Jorge Castillo

Actualmente, el grupo que opera en rutas principales está compuesto por entre 20 y 24 personas provenientes de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos.