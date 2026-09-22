¿Qué hacer ante la presencia de un animal en el cableado?

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La manipulación de la fauna silvestre exige conocimientos técnicos especializados, experiencia práctica y equipo de protección adecuado, por lo que no debe ser ejecutada por personas no capacitadas, según afirman los expertos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Ante la presencia de un animal silvestre, la ciudadanía debe abstenerse de intervenir o intentar tocarlo de manera directa, ya que los animales pueden reaccionar instintivamente por autodefensa al sentirse amenazados, lo que incrementa el peligro de agresiones o caídas.

Foto: Mauricio Aguilar.

Si el animal se encuentra atrapado o desplazándose sobre postes, cables o transformadores, el riesgo es sumamente alto por peligro de electrocución y trabajo en alturas.

Angie Sánchez, encargada de Vida Silvestre del SINAC.

Según el SINAC, en ninguna circunstancia se debe intentar desprender o bajar al animal por cuenta propia; estas maniobras requieren la desenergización previa de los circuitos, el uso de grúas y la intervención de personal técnico debidamente entrenado.

José Pablo Cob Barboza, jefe de la Unidad de Sostenibilidad de Grupo ICE.

Frente a cualquier situación de vulnerabilidad de un animal silvestre, la acción adecuada es realizar el reporte de forma inmediata al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) al teléfono 2522-6500 o bien al Cuerpo de Bomberos en caso de un riesgo para la vida del animal o para la persona.

Foto: Mauricio Aguilar.

Como autoridad ambiental competente, el SINAC se encarga de articular la atención con la empresa eléctrica de la zona y con centros de rescate o veterinarios autorizados para ejecutar una extracción segura que proteja tanto al animal como a las personas.

Un caso reciente registrado en San Carlos causó indignación luego de que un trabajador eléctrico desprendió a un oso perezoso de un poste, desde una altura considerable.