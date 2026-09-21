Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Una ola de indignación en redes sociales provocó la difusión de un video en el que un trabajador de la empresa Coopelesca lanza a un oso perezoso desde lo alto de un poste del tendido eléctrico en Pital de San Carlos, Alajuela.

En las imágenes que circulan en redes se observa cómo el animal cae desde una altura aproximada de 11 metros tras la maniobra de rescate.

Ante el descontento popular, Coopelesca emitió un comunicado de prensa este lunes 21 de septiembre reconociendo que la extracción no se realizó bajo los procedimientos adecuados para garantizar la seguridad y el bienestar de la fauna.

“Esta situación, recientemente difundida en redes sociales, evidencia un manejo y procedimiento de extracción que no fueron los adecuados para garantizar el bienestar y la seguridad del animal. La Cooperativa reconoce que, ante situaciones que involucren fauna silvestre, deben aplicarse de manera rigurosa los protocolos”, comunicó la entidad.

La cooperativa señaló que las intervenciones con animales silvestres a gran altura implican un riesgo tanto para el trabajador como para la especie, dado que los animales pueden actuar de forma instintiva para defenderse al sentirse amenazados.

No obstante, recalcaron que en este caso el procedimiento establecido falló.

Laura Leitón Morera, líder del Departamento de Gestión Social y Ambiental de Coopelesca, explicó que la organización cuenta con una Política Ambiental y capacitaciones sobre la materia:

“Cuando se presenta un encuentro con fauna silvestre durante una labor, existen procedimientos definidos sobre cómo actuar y, según corresponda, se debe coordinar con las instancias competentes para garantizar la adecuada atención del animal”, afirmó Leitón.

La empresa aseguró que la situación “será atendida conforme a los mecanismos correspondientes” y que reforzará de manera inmediata los procesos de capacitación, sensibilización y aplicación de protocolos de atención de fauna silvestre con todo su personal de campo y contratistas.