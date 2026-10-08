Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Tras los masivos allanamientos de la Operación Éxodo, que incluyeron 22 operativos a nivel nacional, la detención de 18 personas y el decomiso de vehículos de alta gama y 7 armas de fuego, la presidenta de la República, Laura Fernández, reaccionó con firmeza frente a los cuestionamientos de la oposición.

Fernández enfatizó que la lucha frontal contra la delincuencia transnacional y el lavado de dinero no se detendrá en el país.

“A mí no me va a temblar el pulso como presidenta de la República para escarbar lo que haya que escarbar con las autoridades; no queremos a narcotraficantes ni a lavadores de dinero robándole la paz al pueblo costarricense, y tiene que caer el que tenga que caer”, sentenció Fernández durante la conferencia de prensa.

La gobernante ratificó además su compromiso de “meter el dedo en la llaga y sacar toda la pus que hay ahí”, subrayando la urgencia de limpiar las instituciones del país.

Presidenta Laura Fernández

Distancia absoluta con Hugo Barboza y promotores de conciertos

Uno de los puntos de mayor debate público surgió tras la captura del empresario Hugo Barboza, propietario de H Barboza Producciones, y de Don Stockwell, ambos señalados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presunta legitimación de capitales. Según la Policía Judicial, la estructura delictiva ligada a alias “Sobrino” habría inyectado unos $859 mil en efectivo en espectáculos masivos organizados entre 2024 y 2025.

Ante publicaciones que mostraron imágenes de Barboza entregándole flores a Fernández en el concierto de Grupo Firme en marzo de 2026, la presidenta fue tajante al desmarcarse del productor.

Fernández relató que la invitación al evento musical surgió mediante el primer vicepresidente, Francisco Gamboa, para entregarle un reconocimiento institucional por la simplificación de trámites.

“Es una persona que yo no conozco, no tengo que saber si tiene o no una investigación”, afirmó la mandataria respecto a Barboza.

Además, la Presidenta explicó cómo se dio su participación durante el evento masivo.

“Yo como soy desconfiada, ni siquiera acepté una entrada ni mucho menos. Me fui al palco presidencial que se dispone ahí en el Estadio Nacional y ahí llegó este que hoy parece fue detenido. Saludé al cantante, me tomé fotos, bailé, canté, me dieron una plaquita de que qué dicha que apoyo a la música y la simplificación de trámites, y esa es la historia. Gracias a Dios a mí que me revisen cuando quieran”, manifestó con severidad.

Asimismo, Fernández rechazó los señalamientos opositores: “Yo no me codeo con nadie y el día que yo sepa que me codeo con alguien que está vinculado a algo raro, de inmediato le hago la cruz y pongo la denuncia”.

El caso del extraditable Tam: “Un evento de puertas abiertas”

Al referirse a Guobin Tam Zhang, ciudadano de origen chino y naturalizado costarricense requerido en extradición por EE. UU. por presunta comercialización de cocaína y criptoactivos, Fernández explicó el contexto de las imágenes difundidas.

La mandataria recalcó que la presencia de Tam en la gran celebración de la victoria oficialista se debió al acceso masivo e irrestricto a la actividad.

“¿Y por qué va a ser? Porque ganamos apabullantemente. Y porque eso fue un evento donde se abrieron las puertas, yo fui a una tarima, me tomé centenares de fotos con cualquiera que me la pidió, como lo sigo haciendo hasta hoy, porque me encanta saludar a la gente, conversar, abrazar, dar bendiciones”, aseveró la Presidenta.

Fernández aclaró que reportes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirman que Tam no realizó aportes ni compró bonos en la campaña del partido Pueblo Soberano, precisando que los filtros financieros corresponden a las entidades bancarias y no a los candidatos.

Finalmente, reiteró su respaldo pleno al trabajo coordinado de la Policía de Control de Drogas, el OIJ, la DEA y el FBI para combatir el crimen organizado, y que, mientras ella esté a cargo, continuará respaldando estas gestiones contra los criminales.