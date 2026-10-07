Productor detenido destacó historias con artistas internacionales y hasta flores para la presidenta

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La cuenta de Instagram de H Barboza Producciones, vinculada al productor Hugo Barboza, uno de los detenidos este miércoles durante la denominada Operación Éxodo, exhibe parte de los eventos masivos y espectáculos internacionales que ha organizado la empresa.

El perfil, que registra más de 31 mil seguidores, se presenta como “la empresa más sólida en producción de eventos masivos y conciertos” y mantiene entre sus historias destacadas referencias a actividades como Barboza Fest, Grupo Firme, Aventura CR y Cloonee.

Además de las publicaciones relacionadas con artistas y espectáculos internacionales, en el perfil también se destaca contenidos relacionados con flores para la presidenta Laura Fernández, en marzo de 2026, en el concierto de Grupo Firme, cuando era ministra de la Presidencia y presidenta electa.

En ese mismo día, Fernández publicó en su cuenta de Instagram el momento en el que logró conversar y conocer a Eduin Caz de Grupo Firme, ella asistió a ese concierto con su esposo y el primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa, como se muestra en varias imágenes de la cuenta de Instagram de esta empresa.

Barboza figura entre las 18 personas detenidas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de una investigación por presunta legitimación de capitales, relacionada con una estructura que, según las autoridades, sería liderada por un hombre de apellido Vargas, conocido con el alias de “Sobrino”.

Cabe destacar que de momento no se conocen cuáles fueron los eventos que figuran en las investigaciones de las autoridades, solo que ocurrieron en 2024.

OIJ investiga inversión en eventos

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que uno de los pilares investigados corresponde precisamente a la producción de espectáculos masivos, donde presuntamente se habría invertido dinero proveniente de la estructura criminal.

“Las líneas o los pilares de legitimación de capitales sobre las que se enfoca esta estructura criminal tienen que ver con personas que se dedican a la producción de eventos, eventos artísticos, eventos masivos”, explicó Soto.

Según el jefe policial, la investigación ha identificado hasta el momento tres actividades realizadas entre 2024 y 2025 en las que la organización habría invertido un total de $859 mil.

“Estas personas, tanto Barboza como Stockwell, tuvieron participación en esas actividades y recibieron inversión económica de parte del grupo de alias Sobrino. Entre los tres eventos, les repito, $859 mil, que es lo que tenemos hasta el momento”, señaló. Foto: Sergio Espinoza.

Soto evitó identificar a los artistas que participaron en los espectáculos investigados y recalcó que no tendrían relación con los hechos bajo investigación.

“No queremos dar el nombre de los artistas internacionales porque los artistas internacionales no tienen nada que ver con la situación”, indicó.

Dinero habría ingresado en efectivo

Sobre la forma en que presuntamente ingresaban los recursos a las producciones, Soto explicó que una de las hipótesis apunta a inversiones realizadas en efectivo.

“Es muy probable que sean inversiones que se den en efectivo y no estén marcadas”, manifestó. Foto: Sergio Espinoza.

Además de Barboza, las autoridades detuvieron a Don Stockwell, también relacionado con la producción de eventos, así como a la esposa de Barboza, de acuerdo con la información suministrada por el OIJ.

La Operación Éxodo contempló 22 allanamientos en diferentes puntos del país y, según Soto, permitió detener a las 18 personas requeridas. Hasta el momento, las autoridades reportan el decomiso de cerca de 10 vehículos y motocicletas de alta gama, siete armas de fuego y una cantidad de dinero en efectivo aún sin contabilizar.