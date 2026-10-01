Puntarenas será sede de los Juegos Nacionales 2028

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) confirmó a Puntarenas como la sede de los Juegos Deportivos Nacionales en su edición del 2028.

Será la ocasión 44 de estas justas que reúnen a lo mejor del deporte nacional y a cientos de jóvenes que sueñan con sus primeros triunfos y así comenzar de buena forma sus diferentes carreras.

La decisión se tomó luego de la valoración técnica de las diferentes postulaciones recibidas en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.

“La edición anterior se llevó a cabo en la provincia de Limón y por eso, hoy, al anunciar esta sede, estamos ratificando nuestro compromiso de llevar el deporte a todas las zonas del país”, dijo Donald Rojas, director del Icoder.

El programa de competencia estará distribuido de la siguiente manera:

16 deportes individuales: ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, gimnasia artística, gimnasia rítmica, halterofilia, judo, karate, natación, patinaje, taekwondo, tenis, tenis de mesa y triatlón.

7 deportes colectivos: Baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, futsal, voleibol y voleibol playa.

6 paradeportes: Baloncesto en silla de ruedas, boccias, paraatletismo, paranatación, paratenis de mesa y tenis en silla de ruedas.

Para la edición del 2028 se verán involucradas las comunidades del centro de Puntarenas, pero también las de Buenos Aires, Cóbano, Corredores, Coto Brus, Quepos, Esparza, Garabito, Golfito, Lepanto, Montes de Oro, Osa, Parrita

Los próximos Juegos Deportivos y Paradeportivos se desarrollarán el próximo año en el Gran Área Metropolitana.