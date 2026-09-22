Video: Velódromo del Parque de la Paz presenta grietas en su pista

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El velódromo del Parque de la Paz, en San José, reabrió sus puertas nuevamente a los deportistas el pasado 9 de setiembre, sin embargo, unos días después, ya presenta problemas de infraestructura.

Videos y fotografías que circulan en redes sociales dejan en evidencia los inconvenientes en la pista y en algunas superficies.

Desde el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) confirmaron que que estas obras forman parte de un contrato en proceso de ejecución y que ya están al tanto de la situación y esperan resolverlo cuanto antes.

“Las labores de mantenimiento corresponden a mejoras sobre losas de concreto preexistentes, es decir, en concretos de diferentes edades, densidades y resistencias Por esta razón se genera lo que se denomina juntas frías”, manifestaron desde la institución.

Las imágenes evidencian un levantamiento de la pintura, así como unas grietas que preocupan a los deportistas.

Para esta remodelación, el recinto estuvo cerrado por varias semanas y se invirtieron ¢105 millones.

“Bajo esta situación, deben utilizarse prácticas constructivas y productos especiales que tienen un porcentaje de éxito en función de las condiciones particulares en donde se apliquen”, indicaron.

Según el Icoder, los trabajos realizados contaron con la asesoría de técnicos de casas especializadas en la producción, venta y colocación de aditivos ampliamente reconocidos en el país.

Mencionaron que en dichas “juntas” se están generando problemas de adherencia y esta situación está siendo atendida en conjunto con la empresa contratada por el instituto.

“Cabe aclarar que todos estos trabajos de mantenimiento realizados se encuentran con recepción provisional y con garantía vigente, tanto de mano de obra como del producto colocado por parte de la empresa contratada”, informaron desde el Icoder.

La entidad comunicará oportunamente si se requieren realizar cierres temporales para dar paso a las reparaciones que se requieran y dar con la solución definitiva.