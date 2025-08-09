El costo de producir un kilo de cebolla en el país puede duplicar el precio al que se vende a los importadores desde el extranjero, según la investigación Costo de Producción de las Cebollas en Costa Rica, realizada por la firma consultora Grant Thornton.

De acuerdo con el estudio, en la Zona Norte de Cartago, donde se siembra la mayor cantidad de esta hortaliza, el costo alcanza los ¢420 por kilo, a lo que se pueden sumar los procesos de secado y transporte, elevando el precio hasta ¢670 por kilo.

En contraste, los importadores reciben el producto desde Perú, que representa el 70% de las importaciones, a ¢328 el kilo.

“El precio pagado al productor nacional ha venido en descenso, mientras el consumidor final continúa enfrentando precios elevados. En esta cadena de la cebolla, el único que está perdiendo es el agricultor”, declaró Germán Morales, investigador Grant Thornton.

En Nicaragua, el valor es de ¢380 por kilo; en Chile, ¢364; y en Estados Unidos, el más alto de los países desde donde se importa, ¢472.

Sin embargo, los costarricenses siguen observando precios elevados en la compra de la hortaliza, la cual alcanzó un máximo, en el presente año, de ¢2.020 en enero.

Importaciones

Esta situación ha generado una tendencia creciente en las compras de cebolla en el exterior durante los últimos dos años.

Según datos del Consejo Nacional de la Producción (CNP), entre 2020 y 2023 se importaron más de 5 mil toneladas; sin embargo, en el último bienio la cifra se elevó a más de 12 mil toneladas.

“Hablamos de una situación que está, en este momento, perjudicando al sector cebollero del país. Nosotros producimos con buena calidad, pero tenemos una competencia desleal con la importación masiva sin control alguno” comentó Martín Redondo, agricultor de la zona de Tierra Blanca.

Los productores de cebolla realizaron varias solicitudes a las instituciones del Estado como el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Entre ellos: una revisión de los permisos que se han otorgado para importar el producto al país, al igual que los controles y registros fitosanitarios, dado que han identificado cebollas presenta hongos como el carboncillo.

La Asociación Hortícola del Irazú entregó muestras a la Universidad de Costa Rica para su análisis en laboratorios.

Además, piden transparencia y claridad en los registros de los importadores autorizados.

A los consumidores le piden apoyo consumiendo el producto nacional.

“A la ciudadanía les decimos que ya tenemos la cebolla para abastecer el mercado por lo que resta del año.

Nuestro producto es más barato, de mayor calidad y más fresca que el importado.

Les instamos a que saquen un sábado o domingo y visiten la feria del agricultor para apoyar a los agricultores nacionales”, externó Gerardo Víquez, productor de Tierra Blanca.

Incluso, le exigen a los supermercados identificar por medio de rótulos, las cebollas de agricultores costarricenses y las importadas con su país de origen, de acuerdo a lo que establece la Ley de Protección al Consumidor.

Gilda González Asociación Hortícola del Irazú

“Hay una competencia desleal con los cebolleros de Costa Rica que está eh haciendo cada vez más vulnerable al sector. Construyamos país, volvamos a ver a nuestros agricultores, a nuestra tierra, como consumidores démosle nuestro apoyo comprando producto nacional”.