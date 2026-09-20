Presidente de Colombia hace balance de seguridad antes de llegada de Laura Fernández

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un reciente reporte del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre la operatividad de las autoridades destaca que, en las últimas 24 horas, la Fuerza Pública logró el rescate de 4 personas secuestradas y la recuperación de 4 menores de edad que habían sido reclutados por grupos narcoterroristas.

En estas mismas intervenciones diarias, según el mandataria colombiano indicó que las autoridades capturaron a 27 criminales y neutralizaron a 2 integrantes de estructuras delictivas, entre los cuales figura alias “Huevo”, identificado como cabecilla de comisión. Asimismo, en la última jornada se incautaron 23 armas, 33 proveedores y 1.435 municiones.

Este balance del colombiano se hace a pocas horas de recibir a su homóloga Laura Fernández, quien viajará este lunes hacia el país sudamericano para una reunión de urgencia sobre seguridad.

Al revisar los resultados acumulados desde el 7 de agosto, el informe contabiliza un total de 22.462 capturas, la incautación de 93 toneladas de estupefacientes y el retiro de 2.360 armas de fuego de las calles.

El balance de de la Espriella concluye enfatizando la premisa de que, cuando la fuerza estatal decide actuar decididamente contra la delincuencia, el Estado nunca pierde.