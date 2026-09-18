Laura Fernández explica por qué reunión en Colombia es urgente

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, viajará este lunes a Colombia a reunirse con su homólogo Abelardo de la Espriella.

El viaje será con carácter de urgencia, según Presidencia. Fernández explicó que tras los constantes operativos en Colombia contra grupos criminales y el narcotráfico, muchos están arribando hacia Costa Rica.

Foto: Isaac Villalta.

Ante este panorama, la mandataria considera urgente estrechar lazos con de la Espriella.

“Que la basura de allá no se venga para acá”, dijo de manera contundente.

El encuentro bilateral está previsto para el 22 y 23 de setiembre, según lo indicado por el Gobierno.