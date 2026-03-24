Precios del petróleo caen casi 6% luego de que Trump presentara plan de paz a Irán

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.

Hacia las 00H30 GMT, el Brent del mar del Norte bajaba un 5,92% hasta los 98,30 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,01% hasta situarse en 87,72 dólares.

En los mercados asiáticos, el índice Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron más de un 3%.

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Trump propuso el martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, luego de volver a asegurar que Teherán y Washington negocian para tratar de poner fin a la guerra.

Irán, por su parte, anunció que permitirá el paso de buques petroleros “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, ruta clave de los hidrocarburos mundiales.

La caída del petróleo este miércoles se produjo después de que los precios subieran el día anterior, con los operadores mostrándose cautelosos ante la perspectiva de un acuerdo para poner fin a la guerra.