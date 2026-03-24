Propuesta de ley buscará mejorar paradas de taxis, buses y trenes

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate una iniciativa que pretende atender la construcción, el correcto funcionamiento y la mejora de la infraestructura de las paradas de buses de todo el país.

Un total de 45 legisladores votaron a favor del expediente de ley 23.162 “Ley para la construcción, mejora y administración de las paradas de autobús, tren y taxi”, del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás.

Además, obliga al Cosevi a invertir mil millones de colones por un periodo de cinco años para la seguridad, la mejora y la integración de las paradas de buses, taxis y trenes.

El encargado del diseño y la fiscalización de las obras será el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica para buscar “un diseño seguro, de bajo costo, funcional y de fácil mantenimiento, dentro del objetivo general de maximizar el servicio”, destaca el documento.

Parada de buses. Foto: Isaac Villalta.

En materia de taxis, el proyecto legislativo propone ubicar los espacios de este servicio de automóvil frente a un lugar público determinado. Esto es con el fin de eliminar la molestia de las personas de tener frente a los comercios o las casas una parada de taxi, la cual genera humo, tránsito lento y aglomeraciones.

El documento legislativo también pretende aclarar la responsabilidad de las municipalidades, el Cosevi y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) sobre el mantenimiento de estos puntos de espera del transporte público.

Finalmente, el segundo debate de esta iniciativa se llevará a cabo el 7 de abril.