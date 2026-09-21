PPSO rechaza moción para solidarizarse por muerte de costarricense bajo custodia de ICE en EE.UU

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó una moción presentada por legisladores del partido Frente Amplio (FA) en el Plenario legislativo este lunes, en la que se pretendía un minuto de silencio por el fallecimiento del costarricense Carlos Josué Marchena mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La moción fue presentada por las diputadas del FA, Joselyn Sáenz y Vianey Mora.

“Y también reiterar la urgencia de que nuestro Estado se haga presente en las instancias correspondientes para exigir cuentas y exigir tratos humanitarios”, dijo Sáenz.

Sin embargo, los diputados de oposición hicieron el minuto de silencio durante un receso del Plenario.

Marchena, de 37 años, murió el viernes bajo custodia de ICE, debido a un paro cardíaco luego de 10 meses detenido en varios centros de Estados Unidos.

Es el segundo costarricense fallecido bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.