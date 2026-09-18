Tico muere tras permanecer 10 meses bajo custodia del ICE de EEUU

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Un costarricense, identificado como Carlos Marchena Marchena, falleció el jueves cuando se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos desde hace diez meses.

De acuerdo con un familiar de la víctima, Marchena era diabético y se encontraba en un centro de reclusión del ICE en el estado de Illinois, donde aparentemente no le suministraban los medicamentos que requería ni las comidas en los tiempos correspondientes.

En apariencia, la víctima habría sufrido un paro cardíaco; sin embargo, no ha trascendido de manera oficial por parte de las autoridades estadounidenses la causa de su fallecimiento.

Además, el familiar mencionó que Marchena tenía 5 años de vivir en Michigan y era padre de dos niños. Cuando fue retenido por el ICE, aparentemente, le habrían negado el pago bajo fianza y la deportación voluntaria.

Los familiares están a la espera de más información sobre lo ocurrido y denuncian públicamente la mala atención y trato sobre el costarricense.

Otro caso reciente

La situación de Marchena enciende las alarmas tras la reciente detención de otro tico, identificado como Julian Valverde, un reconocido influencer de 26 años que quedó bajo custodia de las autoridades en Florida el jueves luego de ser detenido por conducir con una licencia vencida por más de seis meses; sin embargo, también era requerido por el ICE.

Valverde tuvo una audiencia la tarde de este viernes, donde el juez indicó que debe pagar una fianza de $250 por ese cargo y, aun así, quedará detenido hasta que el ICE resuelva su situación migratoria.