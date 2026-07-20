Luego de que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, aseverara que en ese país “no volverá a haber elecciones”, diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentaron una moción en el plenario para condenar las declaraciones del caudillo.

El domingo, en el marco del acto de conmemoración el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega aseguró que en Nicaragua no se volverán a celebrar comicios presidenciales.

“Condenar y repudiar enérgicamente las declaraciones emitidas por el señor Daniel Ortega Saavedra, por constituir una negación expresa del principio democrático de alternancia en el ejercicio del poder y un grave atentado contra el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes”, señala la moción.

También menciona que la democracia, a través de elecciones libres, es un principio irrenunciable para Costa Rica.