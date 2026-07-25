“Por la chambonada del Poder Judicial, el ‘Diablo’ mandó a matar a 200 costarricenses”

Laura Fernández, presidenta de la República, aseguró que, pese a las felicitaciones dadas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la captura de alias “Diablo”, ella no olvida que estuvo 10 años en fuga por “malas gestiones” del Poder Judicial.

“Que no crean que porque ayer les salió bien, a Costa Rica entera se le va a olvidar que por la chambonada y la mala gestión del Poder Judicial, el ‘Diablo’ mandó a matar a 200 costarricenses que son hijos de una madre que todavía los llora”, criticó la Presidenta.

Las declaraciones fueron dadas durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno de este sábado 25 de julio en Nicoya.

Fotografía Mauricio Aguilar

En dicho espacio, Fernández cuestionó las peticiones de los jerarcas judiciales para no recortar el presupuesto.

“Yo le creería a Michael Soto si no tuviera la buchaca de plata que tienen guardada en el Banco de Costa Rica”, afirmó.

La mandataria aseguró que “el pueblo ya no come cuento” y que “nadie les cree eso”, cuestionando los salarios y el manejo del presupuesto actual, por lo que estas manifestaciones de Soto, “no son de recibo”.