Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Ministerio Público confirmó a Grupo Extra que el expediente de la autoría intelectual del homicidio del mayor nicaragüense retirado en Costa Rica, Roberto Samcam, sufrió una suspensión por la Fiscalía debido a que no ha sido posible identificar a la persona que presuntamente “ordenó” cometer el hecho.

Según señaló el órgano judicial, las investigaciones se mantienen y, en el caso de obtenerse nuevos indicios que permitan identificar al presunto autor intelectual, el expediente podría reactivarse.

Además, la Fiscalía señala que se emitió un “archivo fiscal” y no una desestimación del caso.

“Es importante aclarar que el archivo fiscal es una decisión temporal que se aplica cuando no ha sido posible identificar a la persona presuntamente responsable de un delito. No significa el cierre definitivo de la investigación ni impide que esta se reactive si surgen nuevos elementos que permitan identificar a la persona sospechosa”, señaló el Ministerio Público a Grupo Extra.

La medida sobre la autoría intelectual no interrumpe ni afecta el proceso penal instaurado contra los presuntos ejecutores materiales del hecho.

Foto: AFP.

Este expediente fue acusado por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial y remitido al Juzgado Penal el 2 de setiembre de este año con una solicitud de apertura de juicio contra cuatro hombres de apellidos Chaves, Carvajal, Robles y Orozco, así como una acusación contra una mujer de apellido Chacón por el delito de favorecimiento real.

Sospechas del gobierno de Nicaragua

El Ministerio Público también aclaró que las declaraciones emitidas por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, sobre la posible vinculación de la autoría intelectual con el gobierno de Nicaragua, se realizaron “con base en elementos de sospecha con los que se contaba en ese momento”.

No obstante, debido a que no se ha podido identificar al responsable intelectual de ordenar el homicidio de Samcam, las autoridades no pudieron arribar a una hipótesis en la que se relacione al Estado nicaragüense.

Samcam fue asesinado dentro de su casa en Moravia.

La víctima, Roberto Samcam Ruíz, era mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, tenía 66 años de edad y fue asesinado a tiros el 19 de junio de 2025 en su apartamento ubicado en Moravia, San José.