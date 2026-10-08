Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José ordenó la suspensión de la investigación orientada a identificar al autor intelectual del homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam Ruíz.

La resolución, dictada el 5 de octubre de 2026 por la fiscal auxiliar Karla Chaves Pérez bajo el expediente 26-002865-0175-PE, determinó que, según los informes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no existen elementos de resolución suficientes para individualizar a la persona responsable de ordenar el crimen.

Tras conocerse la suspensión de las pesquisas sobre la autoría intelectual, Claudia Vargas, viuda de Samcam, tildó la decisión de “inaceptable”.

“A esta altura sí podemos estar hablando de un tema de impunidad en cuanto al tema de represión transnacional en Costa Rica. Esto es un patrón que se está repitiendo de manera sistemática”, destacó Vargas. Agregó que “el mensaje de impunidad es que se pueden seguir dando atentados, que la soberanía de Costa Rica no importa y que la vida de las personas refugiadas bajo un estatus de protección tampoco importa”.

Claudia Vargas, viuda de Samcam.

No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la causa mantendrá la posibilidad de ser reabierta en caso de que surjan nuevos datos que permitan identificar a los imputados.

La medida sobre la autoría intelectual no interrumpe ni afecta el proceso penal instaurado contra los presuntos ejecutores materiales del hecho.

Salvador Marenco, Colectivo Nicaragua “Nunca Más”.

En dicha causa separada con el expediente 25-001025-0053-PE, el Ministerio Público presentó acusación y solicitud de apertura a juicio por el delito de homicidio calificado contra cuatro hombres de apellidos Chaves, Carvajal, Robles y Orozco, así como una acusación contra una mujer de apellido Chacón por el delito de favorecimiento real.

Todos los imputados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva a la espera de que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José señale hora y fecha para la realización de la audiencia preliminar.

La víctima, Roberto Samcam Ruíz, era mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, tenía 66 años de edad y fue asesinado a tiros el 19 de junio de 2025 en su apartamento ubicado en Moravia, San José.