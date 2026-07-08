Por esta razón no avanza audiencia contra red ligada a “Pecho de Rata”

La audiencia de solicitud de medidas cautelares contra los sospechosos vinculados al caso Riverside, investigación que golpeó la presunta estructura criminal relacionada con el extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, continúa registrando atrasos desde que fue reanudada el pasado 1.° de julio.

Fuentes ligadas al proceso judicial, que se desarrolla en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San José, informaron a Grupo Extra que el avance de la diligencia se ha visto afectado por constantes reclamos planteados por las personas detenidas y sus defensas.

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Según la información, entre las principales quejas figuran supuestos malos tratos por parte de custodios, incluyendo presuntos insultos, algunos de carácter racista, así como expresiones en las que les indicaban que debían acostumbrarse a permanecer en prisión porque no recuperarían la libertad.

Megaoperativo OIJ. Foto: Isaac Villalta.

También se denunciaron supuestos comentarios de índole sexual dirigidos a algunos de los imputados.

Otro de los reclamos expuestos durante la audiencia es que varios detenidos no han podido cambiarse de ropa desde hace varios días, debido a que, según alegan, no se les ha permitido recibir pertenencias personales.

Asimismo, algunos manifestaron que no han podido realizar la llamada telefónica a la que tienen derecho para comunicarse con sus familiares, pese a llevar más de 10 días bajo custodia.

De acuerdo con las fuentes consultadas, gran parte de la jornada de este miércoles se dedicó a discutir estos señalamientos, situación que ha provocado nuevos retrasos en una audiencia que se extiende desde hace varios días.

El Ministerio Público pretende que se impongan medidas cautelares contra los sospechosos detenidos durante el megaoperativo Riverside, considerado el más grande realizado en la historia del país, mediante el cual se desarticuló una presunta organización dedicada al narcotráfico, legitimación de capitales, homicidios y otros delitos.

Consultamos al OIJ y la Judicatura sobre estas quejas presentadas por los defensores, sin embargo, a la publicación de esta nota, la solicitud se encontraba en trámite.